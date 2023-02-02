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РФ готовит отчет к годовщине СВО о незаконной деятельности США на Украине — Лавров

14:32 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готовит отчет касательно незаконной деятельности США, в том числе о военных биолабораториях. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью тележурналисту Дмитрию Киселеву.

«Мы готовим некоторую такую отчетность о том, что происходило за этот год, что удалось обнаружить, а это не только военно-биологические программы США, от которых они пытаются открещиваться, врут как всегда, не только прямое участие США во взрывах на „Северных потоках“. Много о чем нужно вспомнить и показать, какими методами США добиваются своей гегемонии», — сказал Лавров, комментируя инициативу Украины провести 24 февраля «мирный саммит».

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