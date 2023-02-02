Запад угрожает Сербии отказом от приема в ЕС — президент Вучич
15:12 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад угрожает не позволить Сербии вступить в Евросоюз и отозвать все иностранные инвестиции в случае ее отказа от плана урегулирования косовского вопроса, подготовленного Германией и Францией. Об этом сообщил в четверг президент республики Александар Вучич на заседании Народной скупщины (однопалатный парламент).
Вучич подтвердил информацию, что делегация в составе спецпредставителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака, заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара, представителей Франции, Германии и Италии на переговорах в Белграде потребовали от Сербии дать согласие на франко-немецкий план урегулирования косовского вопроса. «Уважаемый президент, если работа по этой инициативе и ее реализации не будет принята, вам грозит прекращение переговоров о присоединении к ЕС, прекращение не только будущих инвестиций, но и вывод всех инвестиций из вашей страны <…>», — привел президент требование членов делегации. Они, по его словам, изложили то, что ждет тех, кто не согласен с Брюсселем.
Как заявлял ранее Вучич, Сербию принудительно поставили перед выбором между изоляцией и согласием со всеми пунктами плана Германии и Франции.
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