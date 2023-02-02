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ВСУ за сутки потеряли более 100 военнослужащих на краснолиманском направлении — МО РФ

15:32 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка войск «Центр» Вооруженных сил РФ нанесла поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, уничтожено более 100 украинских военнослужащих. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На краснолиманском направлении в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск „Центр“ нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества», — заявил он.

Конашенков отметил, что «потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 100 украинских военнослужащих, 6 боевых бронированных машин и гаубица Д-30».

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