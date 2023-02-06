В офисе Зеленского заявили, что не согласятся даже на временное перемирие на Украине

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил против временного перемирия на Украине, заявив, что оно приведет к новому этапу боевых действий.

«Любые уступки — это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах. Временное перемирие приведет только к следующему этапу войны на Украине», — написал Подоляк в понедельник в соцсети.