В офисе Зеленского заявили, что не согласятся даже на временное перемирие на Украине
15:32 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил против временного перемирия на Украине, заявив, что оно приведет к новому этапу боевых действий.
«Любые уступки — это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах. Временное перемирие приведет только к следующему этапу войны на Украине», — написал Подоляк в понедельник в соцсети.
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