США не планируют возвращать КНР обломки сбитого аэростата, намерены изучать их — Белый дом

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не планируют возвращать Китаю обломки сбитого аэростата, так как Вашингтон намерен их изучать для понимания возможностей летательного аппарата КНР. Об этом заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

«Нет таких намерений или планов по возвращению [обломков]», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, США намерены изучить обломки аэростата, так как «это потрясающая возможность лучше понять его возможности».