США не планируют возвращать КНР обломки сбитого аэростата, намерены изучать их — Белый дом
21:20 06.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не планируют возвращать Китаю обломки сбитого аэростата, так как Вашингтон намерен их изучать для понимания возможностей летательного аппарата КНР. Об этом заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.
«Нет таких намерений или планов по возвращению [обломков]», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, США намерены изучить обломки аэростата, так как «это потрясающая возможность лучше понять его возможности».
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