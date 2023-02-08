Путь от рождения инновационного предпринимателя до его выхода на рынок должен быть поддержан государством - Герман Греф

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Для создания инновационной экономики в России важно выстроить такую политику, чтобы весь путь от рождения маленького инновационного предпринимателя до его выхода на рынок и дальнейшего развития был прописан и поддержан государством, заявил глава Сбера Герман Греф в интервью изданию «Стимул».

«Я не знаю ни одной страны в мире, которая построила бы инновационную экономику без очень серьезной поддержки государства, - отметил он. - Мы в свое время изучили опыт целого ряда стран, и везде, где государство не вкладывалось в это, ничего не получилось. Сингапур, Ирландия, Китай — они сделали колоссальный скачок за счет государственной поддержки».

При этом, по словам Грефа, «инновации — это очень тонкая сфера», которая основана на существующей в стране культуре, которую также нужно развивать. «Вот почему в свое время в Советском Союзе запустили Гагарина в космос, и вдруг появилась мода на инженерную культуру, все пошли в инженерные вузы. Появилось огромное количество разных проектов в разных сферах: судостроение, самолетостроение, вертолетостроение. Это было очень модным. Нужно создавать такую культуру со школьной и вузовской скамьи, отбирать лучших, связывать науку с предпринимателями», - говорит Греф.

По его словам, начинать со школ и вузов. «Во все образовательные программы без исключения нужно внедрять соответствующие предметы, которые дают всем студентам вне зависимости от их специальности основы предпринимательства, менеджмента, финансов и, конечно, все, что связано с так называемыми soft skills, — это принятие решений, креативность, критическое мышление, - говорит Греф. – Затем нужно чинить early stages investment funds. У нас нет денег для финансирования ранних стадий. И это большая проблема. Кто у нас инвестирует в ранние стадии? У нас нет институтов, которые это делают. Конечно, и корпорации должны создавать такого рода посевные фонды. Но это надо поощрять, здесь и налоговые льготы должны быть. И таких фондов должно быть в нашей стране ну хотя бы сто-двести — тогда это работает. И инфраструктура биржевая, в том числе внутри страны, должна быть, свой Nasdaq нужен».