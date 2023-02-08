Премьер Индии выступил в парламенте в одежде из переработанного пластика

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава индийского правительства Наредра Моди в среду выступил в верхней палате парламента в одежде из переработанного пластика с речью о переходе на зеленую экономику и создании в стране замкнутого цикла по переработке пластиковых отходов.

«Индия предпринимает огромные усилия для перехода на зеленую экономику, что предусматривает сокращение использования изделий из пластика, их переработку и повторное применение. В стране уже шьют одежду из ткани, созданной на основе переработанных пластиковых бутылок, 100 млн которых Индия будет перерабатывать ежегодно, чтобы пройти долгий путь к обеспечению защиты окружающей среды», — цитирует речь Моди газета «Экономик таймс».

Премьер-министр выступил с парламентской трибуны в национальной куртке бандхгала, материя небесно-голубого цвета для которой была создана из прошедших переработку пластиковых бутылок.

В понедельник глава кабмина лично представил одежду из такого материала на открывшейся в городе Бангалор Неделе энергетики Индии-2023.