Сбер выдал 2 миллиона детских СберКарт

13:30

С сентября 2021 года Сбер выдал уже 2 млн детских СберКарт. Такими картами дети 6-13 лет могут расплачиваться как в обычных, так и в онлайн-магазинах под контролем родителей. Следить за балансом своей карты ребенок может в специальном приложении СберKids. Родители в своем «взрослом» приложении СберБанк Онлайн могут видеть траты ребенка, устанавливать и менять дневные или месячные лимиты, запретить снимать наличные или покупать в интернете.

«Детская СберКарта – это первая личная банковская карта ребенка. И популярный продукт у наших клиентов и их детей. Детям не нужно ждать, когда родители придут с работы и дадут привычные прежде наличные карманные деньги на покупку, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. – Теперь родители могут пополнить счет ребенка моментально. Причем ребенок даже может «заработать» эти деньги, отправив родителям через СберKids предложение выполнить небольшую работу за небольшое вознаграждение – например, убрать комнату или выучить 10 иностранных слов».

Кроме того, в детском приложении СберKids размещены интересные видео и тесты о финансах и кибербезопасности, обучающие детей основам финграмотности. «То есть для ребенка такая карта – это способ в полуигровой форме научиться самостоятельно распоряжаться деньгами, а для родителей – возможность видеть в своем приложении СберБанк Онлайн операции ребенка, настраивать ему лимиты, быстро пополнять счет и помогать учиться управлять своими средствами, а такой навык необходим для последующей взрослой жизни», – отметил Кирилл Царев.

Выпуск и обслуживание детской карты бесплатны, а за оплату ею дети получают бонусы СберСпасибо – 0,5% от стоимости покупки. Детскую СберКарту родитель может оформить в СберБанк Онлайн, а потом забрать ее в офисе банка.