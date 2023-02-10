Действующих в интересах РФ хакеров надо освободить от ответственности — Хинштейн
17:12 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Так называемые белые хакеры, действующие в интересах РФ на ее территории и за рубежом, должны быть освобождены от ответственности, этот вопрос планируется проработать. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в пятницу.
«Речь идет о том, чтобы в целом проработать освобождение от ответственности для тех лиц, кто действует в интересах Российской Федерации в сфере компьютерной информации как на территории нашей страны, так и за ее пределами. Более детально будем говорить тогда, когда это получит какую-то четкую формулировку», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС по итогам заседания комитета, на котором обсуждались вопросы кибербезопасности РФ.
По словам парламентария, необходимо подумать о законодательном закреплении прав хакеров, действующих в интересах государства. «Я, например, твердо убежден, что необходимо использовать любые ресурсы для эффективной борьбы с противником. Если сегодня нас атакуют такие центры, то у России должна быть возможность для адекватного ответа», — сказал он.
НОВОСТИ
- 17:40 10.02.2023
- Российская экономика перейдет к росту в середине этого года — Набиуллина
- 17:00 10.02.2023
- Силы РФ закрепились в южной части Угледара, но ВСУ перебрасывают туда резервы — Пушилин
- 16:32 10.02.2023
- В ООН завили о подлинности видеозаписи расстрела пленных россиян украинскими боевиками
- 16:12 10.02.2023
- Появились признаки улучшения потребительских настроений — Набиуллина
- 16:00 10.02.2023
- Захарова назвала абсолютно недопустимыми слова главы Минобороны ФРГ о мире без Путина
- 15:38 10.02.2023
- Управляющая компания «Первая» предложила клиентам доступные инвестиции в золото
- 15:32 10.02.2023
- Российские военные полностью освободили Двуречное в Харьковской области
- 15:12 10.02.2023
- Возможное лишение Путина французского ордена Почетного легиона не будет проблемой — Песков
- 15:00 10.02.2023
- В Москве выявили 2 952 случая заражения коронавирусом за сутки
- 14:32 10.02.2023
- МО Румынии не подтвердило нарушение воздушного пространства — Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать