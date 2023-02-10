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Действующих в интересах РФ хакеров надо освободить от ответственности — Хинштейн

17:12 10.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Так называемые белые хакеры, действующие в интересах РФ на ее территории и за рубежом, должны быть освобождены от ответственности, этот вопрос планируется проработать. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в пятницу.

«Речь идет о том, чтобы в целом проработать освобождение от ответственности для тех лиц, кто действует в интересах Российской Федерации в сфере компьютерной информации как на территории нашей страны, так и за ее пределами. Более детально будем говорить тогда, когда это получит какую-то четкую формулировку», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС по итогам заседания комитета, на котором обсуждались вопросы кибербезопасности РФ.

По словам парламентария, необходимо подумать о законодательном закреплении прав хакеров, действующих в интересах государства. «Я, например, твердо убежден, что необходимо использовать любые ресурсы для эффективной борьбы с противником. Если сегодня нас атакуют такие центры, то у России должна быть возможность для адекватного ответа», — сказал он.

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