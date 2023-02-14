Танки Leopard в марте попадут на Украину — министр обороны Польши

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Танки Leopard («Леопард») в марте окажутся на Украине. Об этом заявил во вторник журналистам польский вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак по итогам встречи с партнерами по НАТО.

«В марте эти танки попадут на Украину», — сказал он, напомнив, что украинские танкисты сейчас проходят обучение в Польше. «Уже в середине марта помощь будет предоставлена», — добавил Блащак.