Мэр Собянин: В 2023 году в Москве построят и реконструируют 25 производственных объектов
17:25 16.02.2023
В Москве власти создадут инвесторам новые возможности для развития проектов по строительству и реконструкции заводов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в мегаполисе таким образом подержат процесс импортозамещения.
«Создаем «зеленый коридор» для проектов строительства и реконструкции заводов площадью не менее 1,5 тыс. кв. м.». – сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.
Как отмечает Собянин, общий срок выполнения административных процедур при этом будет сокращен вдвое, что будет способствовать выполнению ключевых проектов по новой индустриализации Москвы и поможет создать как производства, обеспечивающие технологический суверенитет и импортозамещение критически важной инфраструктуры, так и новые рабочие места для горожан. Например, практически в 2 раза – с 12 до 7 рабочих дней – будет сокращен срок проведения предварительного согласования предоставления земельных участков.
«В планах на 2023 год — строительство и реконструкция 25 производственных объектов общей площадью 300 тыс. кв. м. В их числе — 5 масштабных инвестиционных проектов, в рамках которых будет создано свыше 3,4 тыс. рабочих мест», - сообщил мэр.
НОВОСТИ
- 17:44 16.02.2023
- Собянин: Врачи флагманского центра ГКБ им Вересаева за первый месяц работы спасли почти 4 000 пациентов
- 17:40 16.02.2023
- Иванов считает, что ряд стран пора бы объявить не просто недружественными, а враждебными
- 17:12 16.02.2023
- Сергей Иванов указал на политизированность западной реакции на экологическое ЧП в Огайо
- 17:00 16.02.2023
- Европарламент отклонил поправку в резолюцию по Украине с призывом к переговорам
- 16:32 16.02.2023
- Папа Римский Франциск сообщил, что обсуждает с патриархом Варфоломеем единую дату Пасхи
- 16:12 16.02.2023
- Молдавские пограничники нашли фрагменты упавшей ракеты на севере республики
- 16:00 16.02.2023
- Лукашенко считает лучшим для Европы вариантом объединение с Россией
- 15:40 16.02.2023
- Сбер тестирует свою версию ChatGPT
- 15:32 16.02.2023
- Госдума прекратила действие Устава и договоров Совета Европы в отношении России
- 15:12 16.02.2023
- ВС РФ поразили командные пункты трех бригад ВСУ в ДНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать