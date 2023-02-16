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Мэр Собянин: В 2023 году в Москве построят и реконструируют 25 производственных объектов

17:25 16.02.2023

В Москве власти создадут инвесторам новые возможности для развития проектов по строительству и реконструкции заводов. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в мегаполисе таким образом подержат процесс импортозамещения.

«Создаем «зеленый коридор» для проектов строительства и реконструкции заводов площадью не менее 1,5 тыс. кв. м.». – сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

Как отмечает Собянин, общий срок выполнения административных процедур при этом будет сокращен вдвое, что будет способствовать выполнению ключевых проектов по новой индустриализации Москвы и поможет создать как производства, обеспечивающие технологический суверенитет и импортозамещение критически важной инфраструктуры, так и новые рабочие места для горожан. Например, практически в 2 раза – с 12 до 7 рабочих дней – будет сокращен срок проведения предварительного согласования предоставления земельных участков.

«В планах на 2023 год — строительство и реконструкция 25 производственных объектов общей площадью 300 тыс. кв. м. В их числе — 5 масштабных инвестиционных проектов, в рамках которых будет создано свыше 3,4 тыс. рабочих мест», - сообщил мэр.

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