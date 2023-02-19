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Стоит ожидать, что Путин уделит много времени теме СВО в послании Федеральному собранию - Песков

14:26 19.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в предстоящем послании Федеральному собранию уделит особое внимание темам, связанным со специальной военной операцией (СВО), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Вся наша жизнь — она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

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