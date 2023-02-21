Блинкен заявил, что США готовы обсуждать с РФ вопрос ограничения вооружений

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США по-прежнему готовы в любое время обсуждать с Россией вопрос, касающийся ограничения стратегических вооружений. Об этом заявил во вторник американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«[США] готовы в любое время говорить с Россией об ограничении стратегических вооружений, независимо от того, что еще происходит в мире или в наших отношениях», — сказал он журналистам, которые сопровождают его в ходе визита в Афины. Слова Блинкена приводит газета «Нью-Йорк таймс».

Объявление России о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), по словам дипломата, «вызывает глубокое сожаление», также он назвал его «безответственным». Вашингтон будет «внимательно наблюдать за тем, что Россия делает в действительности», готов обеспечить безопасность США и их союзников, заявил Блинкен.