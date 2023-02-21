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В планах Путина пока нет никаких контактов с президентом США - Песков

19:30 21.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин последний раз общался со своим американским коллегой Джо Байденом еще до начала специальной военной операции, рассказал в интервью ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На сайте Кремля последний разговор руководителей двух стран датирован 12 февраля 2022 года.

В ответ на вопрос, были ли после этого другие контакты, Песков пояснил: «Нет, не было».

Президент России пока не планирует никаких контактов со своим американским коллегой Джо Байденом на фоне решения Москвы приостановить участие в СНВ-3, заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, мы с вами слышали первую реакцию на это решение со стороны господина [генсека НАТО Йенса] Столтенберга, первую реакцию со стороны господина [американского госсекретаря Энтони] Блинкена. Никаких контактов пока не планируется», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, поступали ли после этого от американской стороны запросы о контактах на уровне президентов, планируется ли разговор Путина и Байдена.

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