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Мэр Собянин рассказал, как разработки резидентов столичных технопарков улучшают жизнь москвичей

21:27 22.02.2023

В 49 московских технопарках Москвы действуют более 2000 компаний и заняты примерно 70 тыс. горожан. По словам мэра Сергея Собянина, городские власти уже 10 лет активно поддерживают совершенствование инновационной инфраструктуры мегаполиса, что особенно важно с учетом заявлений президента РФ в Послании Федеральному Собранию о необходимости развития передовых технологий. Как отмечает градоначальник, большую роль в этом деле должны сыграть промышленные кластеры и технопарки. «Владимир Путин напомнил, что с этого года резиденты промышленных кластеров избавлены от чрезмерной фискальной и административной нагрузки. А спрос на инновационную продукцию стабильно растет, в том числе за счет долгосрочных заказов и субсидий», - отметил мэр в своем Telegram-канале.

Как сообщил мэр, резиденты технопарков успешно выполняют проекты в сфере науки, промышленности, информационных технологиях и других отраслях. Их продукцию используют как москвичи, так и жители других регионов РФ, она нужна и бизнесу и государству. По словам Собянина, сегодня московские технопарки - это места, где создаются разработки, улучшающие жизнь горожан каждый день.

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