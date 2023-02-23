Министр продовольствия Британии советует согражданам есть брюкву вместо томатов и салата

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Териз Коффи порекомендовала соотечественникам заменить брюквой помидоры и салат, дефицит которых ощущается в последнее время в стране. Такое заявление политик сделала, выступая в четверг в Палате общин, нижней палате британского парламента.

«Многие могли бы есть прямо сейчас брюкву вместо того, чтобы особенно задумываться о видах салата, томатов и их подобным, но я уверена, что потребители хотят целый год иметь выбор, и именно поэтому супермаркеты, производители продовольствия и фермеры во всем мире постараются соответствовать [запросам рынка]», — сказала Коффи. По оценкам министра, перебои с некоторыми овощами в Великобритании могут продлиться две-четыре недели.