Министр продовольствия Британии советует согражданам есть брюкву вместо томатов и салата
20:30 23.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Многие могли бы есть прямо сейчас брюкву вместо того, чтобы особенно задумываться о видах салата, томатов и их подобным, но я уверена, что потребители хотят целый год иметь выбор, и именно поэтому супермаркеты, производители продовольствия и фермеры во всем мире постараются соответствовать [запросам рынка]», — сказала Коффи. По оценкам министра, перебои с некоторыми овощами в Великобритании могут продлиться две-четыре недели.
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