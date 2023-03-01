Махмуд-Али Калиматов: семьям участников СВО должно уделяться самое пристальное внимание
09:25 01.03.2023
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Фото с сайта ingushetia.ru
Эсет Бокова, занимающая пост министра образования Ингушетии, отчиталась перед руководителем региона Махмудом-Али Калиматовым о том, как реализуется указ о дополнительных мерах соцподдержки семей мобилизованных граждан. По ее словам, ведомство, которое она возглавляет, провело масштабную работу, в результате которой порядка 160 детей из таких семей получили места в детских садах, минуя очередь, а родителей освободили от платы за посещение. Помимо этого, еще несколько детей школьного возраста были устроены в общеобразовательные учреждения. Также министерство помогло членам семей участников спецоперации устроиться на работу в образовательные организации.
Как напомнил Калиматов, президент России Владимир Путин, на минувшей неделе выступивший с посланием к Федеральному собранию, вновь указал на важность оказания поддержки семьям участников СВО. По словам главы региона, их проблемам следует уделять максимальное внимание, и важно, чтобы они ощущали заботу государства.
«Каждый руководитель министерств и ведомств должен своевременно узнавать об их нуждах и оказывать им необходимую помощь», – заявил Калиматов.
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