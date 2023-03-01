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НОВОСТИ

Опытные подразделения ВСУ под Артемовском потеряли до 70% бойцов — советник Пушилина

19:20 01.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наиболее подготовленные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) потеряли до 70% личного состава, сейчас их доукомплектовывают. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Они (ВСУ — прим. ТАСС) уже потеряли до 70% [личного состава], и их вывели на доукомплектование», — сказал он в эфире Первого канала.

«Если они будут перебрасывать в Артемовск какие-то войска, они опять будут перебрасывать тероборону, то есть будут на убой отправлять те подразделения, которые им не важны», — добавил Кимаковский.

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