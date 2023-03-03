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Глава департамента градостроительной политики Москвы Левкин: Программа реновации позволяет улучшить планировочную структуру города

14:57 03.03.2023

Создание комфортной и безопасной среды – одна из целей национального проекта «Жилье и городская среда» и достичь ее можно благодаря программе реновации жилищного фонда Москвы, заявил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в ходе панельной дискуссии на «Российской строительной неделе». Также, по словам руководителя департамента, эта программа дает возможность улучшить планировочную структуру мегаполиса. 

Как сообщил Левкин, в программу вовлечено 80% районов и поселений Москвы. «В 122 районах столицы будет обновлен жилищный фонд - вместо старых домов появятся современные, комфортные, энергоэффективные новостройки. Новые квартиры получат около миллиона жителей - это ориентировочно 10% населения мегаполиса», - отметил глава департамента.

По его словам, в ходе выполнения программы применяют передовые технологии, в том числе информационное моделирование. В 2023 году в мегаполисе планируется ввести в эксплуатацию первый дом по программе реновации, построенный с помощью ТИM-технологий – новостройка, возведенного в Нагатинском Затоне.

При этом всю жилую застройку полностью обеспечат объектами социальной, транспортной, инженерной и другой необходимой инфраструктуры.

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