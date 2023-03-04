Мэр Собянин: В 2022 году в ОЭЗ «Технополис Москва» разместились еще 25 высокотехнологичных компаний
17:36 04.03.2023
В состав резидентов особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в 2022 году влились 25 высокотехнологичных компаний. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в развитие производств новые компании ОЭЗ вложат почти 50 млрд руб.
По словам градоначальника, присоединившиеся в ОЭЗ предприятия дадут мегаполису более 5 000 новых рабочих мест. «Они работают в сфере фармацевтики, выпускают медицинское оборудование, микроэлектронику, беспилотные авиационные системы и конденсаторы», - заявил мэр.
При этом 10 компаний получили статус резидента ОЭЗ, позволяющий им получать ряд льгот и серьезно экономить на налогах, а освободившиеся средства направлять на разработку инновационных продуктов и расширение производственных мощностей. Сейчас такой статус есть у 90 компаний, действующих в «Технополисе «Москва».
НОВОСТИ
- 20:47 03.03.2023
- США направляют на Украину военную технику еще на 400 млн долл
- 19:21 03.03.2023
- МИД Сербии: Белград не поставлял и не давал разрешения на поставки на Украину и в Россию
- 16:17 03.03.2023
- В Енакиеве упал военный самолет — мэр
- 14:32 03.03.2023
- ВСУ обстреливают Энергодар, рядом с Запорожской АЭС произошло не менее 7 взрывов — Рогов
- 12:05 03.03.2023
- Пригожин призвал Зеленского дать воюющим в ВСУ "старикам и детям" покинуть Артемовск
- 09:32 03.03.2023
- Евросоюз уже обучил 10 тыс. украинских военных — командующий тренировочной миссией
- 22:15 02.03.2023
- Идея о передаче данных Украине для ударов по РФ абсурдна - Пентагон
- 21:00 02.03.2023
- Проверить данные об украинских диверсантах в Брянской области ООН не может - Дюжаррик
- 20:00 02.03.2023
- Мы на грани того, что будет обсуждаться тема отправки на Украину европейских солдат – Правительство Венгрии
- 19:15 02.03.2023
- Глава МИД Эстонии знает, как обеспечить безопасность Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать