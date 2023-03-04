Мэр Собянин: В 2022 году в ОЭЗ «Технополис Москва» разместились еще 25 высокотехнологичных компаний

17:36

В состав резидентов особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в 2022 году влились 25 высокотехнологичных компаний. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в развитие производств новые компании ОЭЗ вложат почти 50 млрд руб.

По словам градоначальника, присоединившиеся в ОЭЗ предприятия дадут мегаполису более 5 000 новых рабочих мест. «Они работают в сфере фармацевтики, выпускают медицинское оборудование, микроэлектронику, беспилотные авиационные системы и конденсаторы», - заявил мэр.

При этом 10 компаний получили статус резидента ОЭЗ, позволяющий им получать ряд льгот и серьезно экономить на налогах, а освободившиеся средства направлять на разработку инновационных продуктов и расширение производственных мощностей. Сейчас такой статус есть у 90 компаний, действующих в «Технополисе «Москва».