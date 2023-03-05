Финляндия значительно увеличила экспорт продукции в страны, граничащие с РФ - экспертиза

12:00 Источник: Газета.Ru

Финляндия к концу 2022 года нарастила объем поставок в соседние с Россией страны до €30 млн в месяц. Информация об этом содержится в докладе группы Datahuone, которую создали на базе Института экономических исследований Финляндии VATT.

Исследователи на базе данных таможенной службы и государственного Статистического центра проанализировали экспорт страны с января 2019 по ноябрь 2022 года.

По словам руководителя исследовательской группы, профессора Университета Аалто Отто Тойванена, компании, которые до марта 2022 года продавали свою продукцию России, значительно увеличили свой экспорт после начала Россией военной операции в Армению, Грузию, Казахстан и Кыргызстан. «На их долю приходится почти весь рост экспорта финских компаний в эти страны», — отметил Тойванен. Например, объем поставок Хельсинки в Кыргызстан вырос в 2022 году на 800%.