Мэр Москвы Собянин: В 2023 году на ВДНХ завершат реставрацию и строительство 15 объектов
12:20 05.03.2023
В нынешнем году на территории Всероссийской выставки достижений народного хозяйства будет завершена реставрация и строительство 15 объектов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, среди них, например, два национальных павильона: Абхазии и Узбекистана.
«Утраченные элементы восстанавливают по архивным чертежам, историческим снимкам и фрагментам, найденным во время работ, - написал Собянин в своем Telegram-канале. - Чаши фонтанов павильона Узбекистана облицевали плиткой в национальной тематике". Завершены будут и работы в павильоне «Мясная промышленность», где воссоздают две бетонные скульптуры быков, украшавших вход еще в 1939 году, а также проведут реставрацию скульптурной композиции «Боец с быком».
По словам градоначальника, также на ВДНХ будет открыт павильон «Атом», который станет самой современной и масштабной в РФ музейной площадкой, посвященной освоению ядерных технологий. А в павильоне «Центральный» будет открыта экспозиция Третьяковки, на которой представят 40 шедевров, среди которых картины, скульптуры, мозаики.Планируется отреставрировать практически все исторические павильонов Центральной аллеи. «Готовятся к открытию музеи молочной промышленности, - отметил мэр. - Олимпийский музей России и Политехнический музей. Гости Выставки смогут посетить новый кластер развлечений для семейного отдыха парк
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