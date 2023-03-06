Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ Transparеncy International

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность на территории РФ Transparеncy International. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе надзорного ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности Transparеncy International со штаб-квартирой в Берлине (ФРГ), руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран», — говорится в сообщении.

Установлено, что деятельность данной организации явно выходит за рамки декларированных целей и задач. «Формально, выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», — указали в Генпрокуратуре.