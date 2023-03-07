Мэр Москвы Собянин: В госпитале в Вороновском начали лечить участников СВО и жителей новых территорий

13:02

На базе клинического центра «Вороновское» отрыт лечебный госпиталь для пациентов из новых регионов России. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это позволит разгрузить госпитали на новых российских территориях и дать им возможность хотя бы частично вернуться к оказанию плановой медицинской помощи местному населению. Планируется, что в «Вороновском» смогут лечиться участники специальной военной операции, гражданские служащие, в том числе командированные, а также мирные жители, получившие ранения в ходе боевых действий.

Как сообщил глава города, в создали все условия, нужные для оказания высококвалифицированной профильной, в том числе реанимационной и хирургической помощи. «Дополнительно развернули операционные общего и специализированного профилей, - отметил мэр в своем блоге. - Госпиталь оснащен современным оборудованием, в том числе аппаратами КТ (стационарным и мобильным), МРТ, С-дуга с возможностью проведения ангиографии под микроскопом. Оборудована вертолетная площадка для экстренной транспортировки пациентов. В госпитале работают высококвалифицированные сотрудники ГКБ имени Демихова, филиалом которого является клинический центр «Вороновское», а также врачи, имеющие соответствующий опыт работы в составе выездных бригад на новых территориях».

При этом медпомощь пациентам оказывают по принципу мультидисциплинарного подхода, то есть с больными работают врачи-хирурги, нейрохирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, при необходимости психологи крупнейших больниц Москвы.

Напомним, недавно в Москве был открыт Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей, в где предоставляется полный спектр услуг: от психологической и юридической помощи до реабилитации и поиска новой работы.