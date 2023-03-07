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Мэр Собянин накануне 8 Марта вручил госнаграды и награды города жительницам столицы

18:59 07.03.2023

Москвичкам накануне Международного женского дня были вручены государственные награды и награды города Москвы. По словам мэра Сергея Собянина, который награждал женщин, у Москвы «женское имя и женское лицо», и город «во многом был создан и сегодня живет благодаря замечательным москвичкам». 

Глава столицы отметил заслуги горожанок в различных сферах и отраслях. «Там, где вы, - там успех. Спасибо вам огромное от имени всех москвичей, от имени всех мужчин. Поздравляю вас, счастья вам, здоровья», - сказал градоначальник.

Во время церемонии ряд москвичек были награждены Орденом Пирогова, Орденом Почета, медалями Луки Крымского. Кроме того, жительницам столицы были присвоены почетные звания «Заслуженный врач РФ» и «Заслуженный учитель РФ». Также заслуги москвичек отмечены почетными грамотами и благодарностями президента Российской Федерации. В частности, в связи с столетием Государственного академического театра имени Моссовета городских наград были удостоены его сотрудники. Артиста драмы, народную артистку РСФСР Валентину Талызину отметили почетным званием «Почетный деятель искусств города Москвы».

Кроме того, профессиональные достижения жительниц столицы были отмечены почетными знаками «Заслуженный учитель города Москвы», а также званиями «Почетный медицинский работник города Москвы», «Почетный работник транспорта города Москвы».

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