В РФ в прошлом году 80% случаев лишения прав произошло из-за пьяного вождения
10:32 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 80% водителей лишились прав в прошлом году из-за того, что находились за рулем в нетрезвом виде и отказались проходить медицинское освидетельствование. Это следует из данных Госавтоинспекции, которые проанализировал ТАСС в четверг.
В 2022 году из судов получено более 364 тыс. постановлений о лишении права управления транспортным средством, в том числе с назначением административного штрафа. При этом почти 284 тыс. человек (78%) лишились прав за вождение в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП). Данная тенденция сохранилась на одинаковом уровне в сравнении с 2021 и 2020 годами (80%).
Всего в прошлом году выявлено почти 455 тыс. нарушителей ПДД, находившихся за рулем в нетрезвом виде и отказавшихся проходить медосвидетельствование, что на 7,7 тыс. меньше, чем годом ранее. В более чем 360 тыс. случаев из судов получены постановления о назначении административного штрафа в отношении водителей-нарушителей, из них почти 27 тыс. находились за рулем пьяными или отказались проходить медосвидетельствование.
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