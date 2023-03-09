0
0
113
НОВОСТИ

В РФ в прошлом году 80% случаев лишения прав произошло из-за пьяного вождения

10:32 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 80% водителей лишились прав в прошлом году из-за того, что находились за рулем в нетрезвом виде и отказались проходить медицинское освидетельствование. Это следует из данных Госавтоинспекции, которые проанализировал ТАСС в четверг.

В 2022 году из судов получено более 364 тыс. постановлений о лишении права управления транспортным средством, в том числе с назначением административного штрафа. При этом почти 284 тыс. человек (78%) лишились прав за вождение в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП). Данная тенденция сохранилась на одинаковом уровне в сравнении с 2021 и 2020 годами (80%).

Всего в прошлом году выявлено почти 455 тыс. нарушителей ПДД, находившихся за рулем в нетрезвом виде и отказавшихся проходить медосвидетельствование, что на 7,7 тыс. меньше, чем годом ранее. В более чем 360 тыс. случаев из судов получены постановления о назначении административного штрафа в отношении водителей-нарушителей, из них почти 27 тыс. находились за рулем пьяными или отказались проходить медосвидетельствование.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 09.03.2023
Вооруженный мужчина, удерживавший ребенка в заложниках в Нижневартовске, задержан
0
19
11:10 09.03.2023
Сбербанк представил отчетность за два месяца 2023 года
0
44
11:05 09.03.2023
Законопроект об иноагентах отозван из парламента Грузии
0
61
11:00 09.03.2023
В многоквартирном доме в Чите произошел взрыв бытового газа
0
76
10:20 09.03.2023
В Госдуму внесен проект о защите чести и достоинства педагогов
0
150
10:05 09.03.2023
Австралийские атомные подлодки будут построены на американских судоверфях — СМИ
0
163
10:00 09.03.2023
В Киеве прозвучало несколько мощных взрывов
0
192
09:53 09.03.2023
Мэр Собянин объявил о завершении строительства ЖК "Царицыно"
0
167
09:32 09.03.2023
Посол РФ назвал прославлением нацизма награждение Паевской из «Азова» в Белом доме
0
230
09:20 09.03.2023
Спецназ в Грузии вытеснил демонстрантов с проспекта Руставели в центре столицы
0
222

Возврат к списку