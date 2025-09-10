0
0
80
НОВОСТИ

Столичным предпринимателям помогут в продвижении на крупном маркетплейсе

15:36 10.09.2025

Проект «Сделано в Москве» и «Яндекс маркет» начали отбор для участия в спецпроекте, который станет возможностью для продвижения московскими предпринимателями своих товаров. Участники спецпроекта смогут получить до 60 тысяч бонусных баллов для повышения своих позиций в результатах поиска и на страницах категорий торговой площадки.

Желающим принять участие в программе нужно подать заявку в личном кабинете на сайте сделановмоскве.рф до 30 сентября. Планируется выбрать до 250 московских брендов — участников проекта «Сделано в Москве», продукция которых есть на «Яндекс маркете». Воспользоваться баллами участники проекта смогут в течение двух месяцев после прохождения отбора.

Благодаря спецпроекту московские бренды смогут увеличить свою, а предприниматели - получить больше заказов на онлайн-площадке. Инструментом маркетплейса станет буст продаж, позволяющий попасть на заметные места в поисковой выдаче и в рекомендациях. Продавец при этом платит лишь за те товары, которые покупатель действительно купил, а не за клики или показы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 10.09.2025
Не менее 25 человек погибли, 633 ранены в ходе массовых беспорядков в Непале
0
0
15:51 10.09.2025
Реставрация исторического здания Театра Олега Табакова завершена — мэр Москвы
0
32
15:50 10.09.2025
Сбер представил ароматизированную бизнес-карту в индивидуальном дизайне
0
27
15:46 10.09.2025
Сергей Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети
0
52
15:32 10.09.2025
Украина в очередной раз получила от ЕС 1 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ
0
95
15:12 10.09.2025
Кремль предупредил о страшных последствиях отправки западных войск на Украину
0
145
15:09 10.09.2025
Проект «Лето в Москве» стимулирует развитие малого и среднего бизнеса столицы
0
130
14:47 10.09.2025
НАТО применила статью 4 Североатлантического договора в связи с инцидентом с БПЛА в Польше
0
216
14:41 10.09.2025
На форуме «Москва 2030» студенты колледжей научат горожан управлять электропоездами
0
155
14:32 10.09.2025
Трамп не видит смысла в экономической изоляции России — Вэнс
0
200

Возврат к списку