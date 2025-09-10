Столичным предпринимателям помогут в продвижении на крупном маркетплейсе
15:36 10.09.2025
Проект «Сделано в Москве» и «Яндекс маркет» начали отбор для участия в спецпроекте, который станет возможностью для продвижения московскими предпринимателями своих товаров. Участники спецпроекта смогут получить до 60 тысяч бонусных баллов для повышения своих позиций в результатах поиска и на страницах категорий торговой площадки.
Желающим принять участие в программе нужно подать заявку в личном кабинете на сайте сделановмоскве.рф до 30 сентября. Планируется выбрать до 250 московских брендов — участников проекта «Сделано в Москве», продукция которых есть на «Яндекс маркете». Воспользоваться баллами участники проекта смогут в течение двух месяцев после прохождения отбора.
Благодаря спецпроекту московские бренды смогут увеличить свою, а предприниматели - получить больше заказов на онлайн-площадке. Инструментом маркетплейса станет буст продаж, позволяющий попасть на заметные места в поисковой выдаче и в рекомендациях. Продавец при этом платит лишь за те товары, которые покупатель действительно купил, а не за клики или показы.
НОВОСТИ
- 16:00 10.09.2025
- Не менее 25 человек погибли, 633 ранены в ходе массовых беспорядков в Непале
- 15:51 10.09.2025
- Реставрация исторического здания Театра Олега Табакова завершена — мэр Москвы
- 15:50 10.09.2025
- Сбер представил ароматизированную бизнес-карту в индивидуальном дизайне
- 15:46 10.09.2025
- Сергей Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети
- 15:32 10.09.2025
- Украина в очередной раз получила от ЕС 1 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ
- 15:12 10.09.2025
- Кремль предупредил о страшных последствиях отправки западных войск на Украину
- 15:09 10.09.2025
- Проект «Лето в Москве» стимулирует развитие малого и среднего бизнеса столицы
- 14:47 10.09.2025
- НАТО применила статью 4 Североатлантического договора в связи с инцидентом с БПЛА в Польше
- 14:41 10.09.2025
- На форуме «Москва 2030» студенты колледжей научат горожан управлять электропоездами
- 14:32 10.09.2025
- Трамп не видит смысла в экономической изоляции России — Вэнс
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать