Столичным предпринимателям помогут в продвижении на крупном маркетплейсе

15:36

Проект «Сделано в Москве» и «Яндекс маркет» начали отбор для участия в спецпроекте, который станет возможностью для продвижения московскими предпринимателями своих товаров. Участники спецпроекта смогут получить до 60 тысяч бонусных баллов для повышения своих позиций в результатах поиска и на страницах категорий торговой площадки.

Желающим принять участие в программе нужно подать заявку в личном кабинете на сайте сделановмоскве.рф до 30 сентября. Планируется выбрать до 250 московских брендов — участников проекта «Сделано в Москве», продукция которых есть на «Яндекс маркете». Воспользоваться баллами участники проекта смогут в течение двух месяцев после прохождения отбора.

Благодаря спецпроекту московские бренды смогут увеличить свою, а предприниматели - получить больше заказов на онлайн-площадке. Инструментом маркетплейса станет буст продаж, позволяющий попасть на заметные места в поисковой выдаче и в рекомендациях. Продавец при этом платит лишь за те товары, которые покупатель действительно купил, а не за клики или показы.