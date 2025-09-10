Реставрация исторического здания Театра Олега Табакова завершена — мэр Москвы
15:51 10.09.2025
В столице завершилась реставрация исторического здания Московского театра Олега Табакова на Чистых прудах. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, первый спектакль в театре запланирован на 1 октября. «Это очень символично, так как именно в 2025-м мы отмечаем 90-летие основателя театра — Олега Павловича Табакова. Его наследие — культурное достояние нашей страны», — подчеркнул градоначальник. По его словам, на исторической сцене в первую очередь будут представлены дебютные работы молодого поколения режиссеров и артистов.
В процессе реконструкции были укреплены конструкции здания, заменены все инженерные системы в нем, установлено современное сценическое оборудование, а также созданы максимально комфортные условия для зрителей и сотрудников.
Здание театра имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, потому в процессе его реставрации использовались специальные технологии и уникальные конструктивные решения.
