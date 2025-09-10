0
НОВОСТИ

Лидер Сирии приедет в Москву для участия в российско-арабском саммите — посольство

17:00 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа возглавит делегацию страны, которая приедет в Москву для участия в первом российско-арабском саммите 15 октября. Об этом сообщили ТАСС в посольстве страны в Москве.

«Как было объявлено вчера во время пресс-конференции в Дамаске, сирийская сторона будет принимать участие в предстоящем российско-арабском саммите. Делегацию будет возглавлять его превосходительство президент Сирийской Арабской Республики», — указали в диппредставительстве.

