Лидер Сирии приедет в Москву для участия в российско-арабском саммите — посольство
17:00 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа возглавит делегацию страны, которая приедет в Москву для участия в первом российско-арабском саммите 15 октября. Об этом сообщили ТАСС в посольстве страны в Москве.
«Как было объявлено вчера во время пресс-конференции в Дамаске, сирийская сторона будет принимать участие в предстоящем российско-арабском саммите. Делегацию будет возглавлять его превосходительство президент Сирийской Арабской Республики», — указали в диппредставительстве.
