Андрей Бочкарёв: Сразу три станции БКЛ имеют элементы стиля лофт
12:41 09.03.2023
Чугунные тюбинги, применяемые при прокладке тоннелей, обычно скрыты от глаз пассажиров, однако на трех станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро они стали средствами декора. Как отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, путевые стены трех станций БКЛ – «Савеловской», «Марьиной Рощи» и «Рижской» выполнены в стиле лофт, для которого характерно использование промышленных элементов в дизайне. «Чугунные тюбинги украсили путевые стены трех станций Большого кольца метро и теперь пассажиры могут полюбоваться естественной красотой металла», – отмечает заммэра.
По его словам, для продления срока службы конструкции окрасили в три слоя, на них смонтировали буквы названия станций и схемы линии.
«На «Марьиной Роще» основной художественный элемент – отделанные «под фарфор» пилоны, напоминающие об убранстве дворянских усадеб, - отмечает гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов. - На «Рижской» основной составляющей концепции стали металлические арки-порталы со светодиодной подсветкой по краям».
Напомним дизайн станций «Марьина Роща» и «Рижская» был выбран в ходе международного архитектурного конкурса.
Движение поездов по БКЛ было полностью открыто 1 марта в присутствии мэра Сергея Собянина и президента Владимира Путина, длина новой кольцевой более 70 км, на ней 31 станция.
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