Импорт стали и алюминия из РФ власти Канады запретили

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады приняли решение о введении запрета на импорт алюминия и стали из России. Об этом говорится в документе о поправках к положению «об особых экономических мерах», опубликованном на сайте правительства страны.

Согласно поправкам, «любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами Канады запрещается импортировать, покупать или приобретать» из России, в частности железо, сталь, алюминий и изделия из него.