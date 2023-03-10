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НОВОСТИ

Импорт стали и алюминия из РФ власти Канады запретили

21:00 10.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады приняли решение о введении запрета на импорт алюминия и стали из России. Об этом говорится в документе о поправках к положению «об особых экономических мерах», опубликованном на сайте правительства страны.

Согласно поправкам, «любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами Канады запрещается импортировать, покупать или приобретать» из России, в частности железо, сталь, алюминий и изделия из него.

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