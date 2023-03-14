Мэр Собянин: В "Технополисе "Москва" запустят производство лазерных станков
12:14 14.03.2023
В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» начнут производить лазерные станки. Предприятие будет размещено в ОЭЗ на площадке «Печатники», созданием оборудования займется российская компания полного цикла «ЛАССАРД». Всего, напомним, в зоне несколько площадок - «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем».
Компания, которая намерена развивать проект, планирует инвестировать в производство примерно 230 млн руб. и за год нарастить объем выпуска продукции в 20 раз. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, технологии на основе лазеров помогают ускорять выпуск и повышать качество продукции в медицине, авто- и авиастроении, телекоммуникации и других сферах. «Поэтому такие станки принесут огромную пользу промышленности и людям», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По словам Сергея Собянина, городские власти, будут поддерживать создание таких производств. Резиденты ОЭЗ получают от Москвы налоговые льготы и различные другие меры помощи.
НОВОСТИ
- 11:00 14.03.2023
- Военные построили огромное число фортификационных сооружений в Херсонской области — Сальдо
- 10:05 14.03.2023
- Киев активизировал работу диверсантов на сватовско-кременском направлении, сообщил Марочко
- 22:00 13.03.2023
- ВСУ несут тяжелые потери в Артемовске из-за логистических проблем — WSJ
- 20:40 13.03.2023
- В этом году призыв на срочную службу пройдет по прежним правилам — Картаполов
- 19:20 13.03.2023
- ЕС не знает, какое количество боеприпасов сможет передать Украине — Bloomberg
- 18:40 13.03.2023
- США готовы потратить на закупку боеприпасов в новом финансовом году $30,6 млрд — Пентагон
- 15:00 13.03.2023
- В Думу внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года
- 10:05 13.03.2023
- Киев привлекает к службе в ВСУ женщин с образованием в области химии и биологии — Марочко
- 10:00 13.03.2023
- Британия увеличит военный бюджет в ближайшие два года — канцелярия премьера
- 09:05 13.03.2023
- Запущенные КНДР с подводной лодки крылатые ракеты пролетели 1 500 км — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать