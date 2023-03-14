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Мэр Собянин: В "Технополисе "Москва" запустят производство лазерных станков

12:14 14.03.2023

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» начнут производить лазерные станки. Предприятие будет размещено в ОЭЗ на площадке «Печатники», созданием оборудования займется российская компания полного цикла «ЛАССАРД». Всего, напомним, в зоне несколько площадок - «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем».

Компания, которая намерена развивать проект, планирует инвестировать в производство примерно 230 млн руб. и за год нарастить объем выпуска продукции в 20 раз. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, технологии на основе лазеров помогают ускорять выпуск и повышать качество продукции в медицине, авто- и авиастроении, телекоммуникации и других сферах. «Поэтому такие станки принесут огромную пользу промышленности и людям», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

По словам Сергея Собянина, городские власти, будут поддерживать создание таких производств. Резиденты ОЭЗ получают от Москвы налоговые льготы и различные другие меры помощи.

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