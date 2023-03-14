Под "Северным потоком", возможно, обнаружена еще одна бомба
20:25 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он напомнил, что «Газпром» ранее получил разрешение от датских властей на исследование места взрыва на «Северном потоке», но не ограничился этим и арендованное компанией судно пошло дальше вдоль трубопровода.
«И на удалении примерно 30 км от места взрыва был обнаружен столбик, который стоял в таком же месте, где произошел подрыв», — сказал Путин, отметив, что речь идет о самых уязвимых местах газопровода — стыках труб. «Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала для приведения в действие взрывного устройства, которое может быть — я не утверждаю, но может быть — заложено под трубопроводную систему», — подчеркнул президент РФ.
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