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НОВОСТИ

Под "Северным потоком", возможно, обнаружена еще одна бомба

20:25 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судно «Газпрома» обнаружило свидетельство возможного наличия еще одного взрывного устройства на трубе «Северного потока» в 30 км от места предыдущего теракта. Об этом сообщил во вторник президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия-1».

Он напомнил, что «Газпром» ранее получил разрешение от датских властей на исследование места взрыва на «Северном потоке», но не ограничился этим и арендованное компанией судно пошло дальше вдоль трубопровода.

«И на удалении примерно 30 км от места взрыва был обнаружен столбик, который стоял в таком же месте, где произошел подрыв», — сказал Путин, отметив, что речь идет о самых уязвимых местах газопровода — стыках труб. «Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала для приведения в действие взрывного устройства, которое может быть — я не утверждаю, но может быть — заложено под трубопроводную систему», — подчеркнул президент РФ.

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