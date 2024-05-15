Минфин РФ выступает за поэтапное повышение ставки по дальневосточной ипотеке

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов РФ выступает за поэтапное повышение ставки по дальневосточной ипотеке, к 2030 году она должна составлять 8%. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков после конференции НАУФОР.

«На наш взгляд, 2% — это чрезвычайно низкая ставка, и она требуется только на самом начальном этапе. Поэтому мы предлагаем поэтапно повышать, не сразу, а поэтапно», — сказал он. «Поэтому мы предложили следующий год 3%, потом 4%, потом 5% и к 2030 году довести до 8%», — добавил он.