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Израиль отвергает резолюцию ГА ООН по Палестине и не будет ее обсуждать — кабмин

15:12 15.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Израиля единогласно отвергло резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с рекомендацией Совету Безопасности вновь рассмотреть принятие Палестины в качестве постоянного члена всемирной организации. Об этом говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Согласно тексту, в постановлении правительства содержится три пункта: «отвергнуть решение Генеральной Ассамблеи ООН от 10 мая 2024 года о повышении статуса Палестинской национальной администрации и предоставлении ей дополнительных полномочий, обычно закрепляемых за государствами — членами ООН», «заявить, что вышеупомянутое решение не меняет статус спорных районов, не передает никаких прав [палестинской стороне] и не умаляет никаких прав Государства Израиль и еврейского народа на Землю Израильскую», «заявить, что вышеупомянутое решение не ляжет в основу для будущих переговоров и не способствует достижению мирного решения».

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