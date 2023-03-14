В Пентагоне признали, что БПЛА над Черным морем выполнял разведку и наблюдение

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 (Эм-кью-9), перехваченный российским истребителем над Черным морем, выполнял разведывательную миссию. Об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Представители министерства обороны не общались непосредственно с российскими властями по поводу этого конкретного инцидента. Я знаю, что Госдепартамент выразил нашу обеспокоенность по поводу этого инцидента непосредственно российскому правительству. <…> Что касается задач MQ-9, то он занимался разведкой, наблюдением и рекогносцировкой», — сказал пресс-секретарь.