Атака на самолет РФ в нейтральном пространстве стала бы объявлением войны — посол Антонов
09:05 16.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Намеренное нападение на самолет РФ в нейтральном воздушном пространстве стало бы открытым объявлением войны ядерной державе, Москва не стремится к конфликту. Об этом заявил в среду посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Призывы некоторых законодателей выходят за рамки здравого смысла», — отмечается в распространенном посольством РФ в США комментарии дипломата. Антонов прокомментировал угрозы ряда американских законодателей, в частности сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина), сбивать в международном воздушном пространстве российские самолеты в случае их сближения с военно-воздушной техникой США.
«Министерство обороны РФ подробно разъяснило причины и порядок действий российских летчиков в ходе вчерашнего инцидента над Черным морем. Повторю для тех, кто не нашел в себе сил объективно взглянуть на ситуацию: наши истребители в контакт с американским БПЛА не вступали, — добавил Антонов, говоря о потере во вторник американского беспилотника MQ-9. — Россия сделала все возможное для предупреждения подобного рода происшествий — заблаговременно довела до международного сообщества информацию об установленных в целях проведения СВО (специальной военной операции — прим. ТАСС) границах района временного режима использования воздушного пространства».
«Конечно, Пентагону обидно потерять дорогостоящую технику. Но в данном случае обвинения в непрофессионализме американским военным следует перенаправить в свой адрес», — указал дипломат.
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