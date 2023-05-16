Более 700 заводов работают в новых регионах РФ, около 250 находятся в простое — Мантуров

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 700 промышленных предприятий сегодня ведут производственную деятельность в новых российских регионах, еще около 250 находятся в простое. Об этом сообщил в интервью ТАСС вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, всего на данных территориях находится более тысячи производств.

«Сегодня там находится более 1 000 промпредприятий, обеспечивающих занятость 56 тысяч человек. Производственную деятельность сейчас ведут уже более 700 предприятий, в простое пока находятся порядка 250. В прошлом году при нашем содействии было снова запущено около 100 заводов химической, металлургической, машиностроительной отраслей, предприятий легкой промышленности, строительных и нерудных материалов», — сказал Мантуров.