Мирные инициативы, которые лишь заморозят конфликт на Украине, в корне неправильны — Сунак
20:40 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает в корне неправильными любые мирные планы, которые не предусматривают возврат Киеву потерянных им территорий и приведут лишь к замораживанию конфликта на Украине. Об этом он заявил во вторник, выступая в Палате общин британского парламента.
«Верный и единственный ответ на произошедшее [на Украине] — это вывод Россией всех ее войск с украинской территории. Любые инициативы, которые выдаются за мирные планы, а в действительности являются лишь попытками заморозить конфликт в нынешнем состоянии, в корне неправильны, и их истинную природу необходимо изобличать», — сказал Сунак, отвечавший на вопрос экс-лидера британской оппозиции Джереми Корбина, попросившего премьера высказаться по поводу мирной инициативы стран Африки, а также слов президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о необходимости переговоров о прекращении огня на Украине.
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