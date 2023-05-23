Санду заявила, что Молдавия будет выполнять постановления МУС в отношении Путина
14:00 23.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Молдавские правоохранители в соответствии с решением Международного уголовного суда (МУС) арестуют президента России Владимира Путина в случае его визита в республику. Об этом заявила во вторник президент Молдавии Майя Санду в интервью Euronews Romania, отвечая на вопрос, арестуют ли Путина, если он приедет в Молдавию.
«Да. Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдавия будет уважать решение суда», — ответила Санду.
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