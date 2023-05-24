Утечек материалов ОГЭ и ЕГЭ в этом году не было — Рособрнадзор

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утечек заданий и ответов основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) не было, все материалы появятся непосредственно на экзамене, сообщил в среду заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению основного периода ОГЭ и ЕГЭ в этом году.

«Традиционно появляется ряд информационных ресурсов, которые предлагают купить контрольно-измерительные материалы, предлагают купить ответы. <…> Здесь стоит заявить, что никаких утечек нет и не было, потому что измерительные материалы появляются только фактически в аудитории перед выпускниками. До этого измерительных материалов в том виде, в котором они существуют, фактически нет. Поэтому и утекать в этой конструкции неоткуда», — сказал он.