США заблуждаются, думая, что их «самосохранение» обеспечено Атлантическим океаном — Лавров

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон сильно заблуждается, полагая, что его «самосохранение» при угрозе начала третьей мировой войны обеспечено Атлантическим океаном. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент эфира которой журналист Павел Зарубин выложил в пятницу в соцсети.

«Вашингтон-то считает, что его самосохранение обеспечено Атлантическим океаном, это тоже сильное заблуждение, если они [США] собираются подвести мир к черте третьей мировой войны», — сказал он.