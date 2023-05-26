Польша запретит движение грузовиков РФ и Белоруссии через польско-белорусскую границу
17:40 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство внутренних дел и администрации Польши намерено остановить движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в России и Белоруссии грузовиков с товарами. Об этом свидетельствует опубликованный в пятницу проект распоряжения правительства.
«Приостанавливается до особого распоряжения грузовое движение через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации», — указано в тексте документа.
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