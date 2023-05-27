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НОВОСТИ

Риски провокаций на польской и прибалтийской границах возросли — Погранслужба ФСБ

08:50 27.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погранслужба ФСБ России отмечает возрастание рисков провокаций на польском и прибалтийском участках государственной границы РФ. Об этом сообщил первый заместитель директора — руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в интервью ТАСС накануне Дня пограничника.

«<…> Наблюдается рост активности иностранных спецслужб на западном и северо-западном направлениях, возросли риски провокаций на польском и прибалтийском участках государственной границы, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей», — констатировал он.

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