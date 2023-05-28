Украине придется снизить ожидания по поводу возможностей F16 - СМИ
15:00 28.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, «F-16, которые, вероятнее всего, будут отправлены на Украину, будут иметь более слабые радары и боеприпасы меньшей дальности, чем российские истребители и ПВО». Поэтому F-16, скорее всего, будут использоваться в оборонных целях или в операциях, сопряженных с высоким риском, пишет агентство.
По словам бывшего пилота ВВС США Джона Венабла, если бы F-16 были направлены атаковать российские позиции, они «получили бы сигнал об обнаружении радарами еще до того, как приблизятся на достаточное для атаки расстояние». Как уточняет агентство, это означает, что украинским властями придется снизить ожидания по поводу возможностей, которые им предоставит потенциальная поставка истребителей.
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