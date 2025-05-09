Возобновились атаки Пакистана по северным районам Индии

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакистан утром в пятницу возобновил атаки на ряд северных районов индийской территории. Об этом сообщает телеканал NDTV.



По имеющимся данным, пакистанские войска возобновили стрельбу через линию контроля в Купваре и Ури. На союзной территории Чандигарх в 240 км к северу от Дели взвыли сирены. Жителям рекомендуется не выходить на улицу. «От ВВС получено предупреждение о возможном нападении. Включены сирены. Всем рекомендуется оставаться в помещениях и держаться подальше от балконов», — сообщили местные власти.



Минувшей ночью из разных регионов Индии, расположенных на границе с Пакистаном, поступали сообщения о грохоте взрывов, вспышках в небе и сиренах. Несколько городов были обесточены из соображений безопасности. Сообщалось об атаках на военные базы в Джамму и Кашмире. В индийской армии информировали об успешном отражении атак.





