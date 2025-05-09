Возобновились атаки Пакистана по северным районам Индии
09:20 09.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По имеющимся данным, пакистанские войска возобновили стрельбу через линию контроля в Купваре и Ури. На союзной территории Чандигарх в 240 км к северу от Дели взвыли сирены. Жителям рекомендуется не выходить на улицу. «От ВВС получено предупреждение о возможном нападении. Включены сирены. Всем рекомендуется оставаться в помещениях и держаться подальше от балконов», — сообщили местные власти.
Минувшей ночью из разных регионов Индии, расположенных на границе с Пакистаном, поступали сообщения о грохоте взрывов, вспышках в небе и сиренах. Несколько городов были обесточены из соображений безопасности. Сообщалось об атаках на военные базы в Джамму и Кашмире. В индийской армии информировали об успешном отражении атак.
НОВОСТИ
- 09:20 09.05.2025
- Патриотический забег в честь 80-летия Победы стартовал в Ташкенте
- 21:15 08.05.2025
- Избрание Папой Римским американца президент Трамп назвал великой честью для страны
- 21:13 08.05.2025
- Президент РФ Владимир Путин поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием
- 20:40 08.05.2025
- Новым Папой Римским впервые стал американец
- 19:22 08.05.2025
- Избран новый глава Римско-католической церкви
- 18:33 08.05.2025
- Трамп объявил о достижении «прорывной торговой сделки с Великобританией»
- 18:15 08.05.2025
- Власти ФРГ приняли решение о введении чрезвычайной ситуации из-за миграционной проблемы
- 17:40 08.05.2025
- Российско-китайские переговоры на высшем уровне продлились более семи часов
- 17:25 08.05.2025
- Каллас пообещала от ЕС Украине еще миллиард евро на вооружения
- 15:45 08.05.2025
- Китай и Россия приняли совместное заявление по глобальной стратегической стабильности (полный текст)
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать