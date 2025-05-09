Патриотический забег в честь 80-летия Победы стартовал в Ташкенте

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриотический забег под девизом «Письма памяти новому поколению» стартовал в Ташкенте в день 80-летия Победы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана, мероприятие посвящено Дню памяти и почестей, так с 1999 года называется в республике День Победы.



По данным пресс-службы, забег протяженностью 5 км стартовал с территории мемориального комплекса «Братскиие могилы» и завершится на стадионе «Бунёдкор» («Строитель»), в забеге принимают участие около 2 тыс. человек.



«Забег посвящен 80-летию Великой Победы, он символизирует уважение к подвигу защитников Отечества. Каждый участник является „посланником памяти“, несущим весточку с фронта. Это не просто спортивное состязание, оно напоминает молодому поколению о цене мира и исторической памяти», — сказал собеседник агентства.





