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Патриотический забег в честь 80-летия Победы стартовал в Ташкенте

09:20 09.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриотический забег под девизом «Письма памяти новому поколению» стартовал в Ташкенте в день 80-летия Победы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана, мероприятие посвящено Дню памяти и почестей, так с 1999 года называется в республике День Победы.

По данным пресс-службы, забег протяженностью 5 км стартовал с территории мемориального комплекса «Братскиие могилы» и завершится на стадионе «Бунёдкор» («Строитель»), в забеге принимают участие около 2 тыс. человек.

«Забег посвящен 80-летию Великой Победы, он символизирует уважение к подвигу защитников Отечества. Каждый участник является „посланником памяти“, несущим весточку с фронта. Это не просто спортивное состязание, оно напоминает молодому поколению о цене мира и исторической памяти», — сказал собеседник агентства.


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