Военные США посылают свою полицию на вокзал в Нюрнберге в помощь местным коллегам
18:00 28.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Издание уточнило, что решение привлечь военную полицию США к обеспечению порядка было принято после инцидента, происшедшего на вокзале в январе с участием троих американских солдат, которые проходили службу на базе в Баварии. Между ними возник конфликт, и когда сотрудники федеральной полиции ФРГ вмешались, чтобы разнять их, американцы напали на стражей порядка. В конечном итоге девять германских полицейских тогда скрутили и задержали солдат США. Как ожидается, американские патрули будут помогать охранять вокзал по выходным дням.
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