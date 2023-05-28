Военные США посылают свою полицию на вокзал в Нюрнберге в помощь местным коллегам

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патрули военной полиции США будут привлечены к охране правопорядка на главном железнодорожном вокзале в Нюрнберге, который считается одним из самых опасных в Германии. Об этом сообщила в воскресенье газета «Мюнхнер меркур».

Издание уточнило, что решение привлечь военную полицию США к обеспечению порядка было принято после инцидента, происшедшего на вокзале в январе с участием троих американских солдат, которые проходили службу на базе в Баварии. Между ними возник конфликт, и когда сотрудники федеральной полиции ФРГ вмешались, чтобы разнять их, американцы напали на стражей порядка. В конечном итоге девять германских полицейских тогда скрутили и задержали солдат США. Как ожидается, американские патрули будут помогать охранять вокзал по выходным дням.