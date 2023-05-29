В Киеве, Винницкой, Житомирской и Львовской областях слышны взрывы, в Киеве пожар
09:05 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Серия взрывов была слышна в ночь на понедельник в Винницкой, Житомирской и Львовской областях, в Киеве после нескольких разрывов возник пожар. Об этом сообщили украинские СМИ.
В столице взрывы прогремели в четырех районах. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе возник пожар.
Согласно данным украинских СМИ, ранее взрывы были слышны в Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Хмельницкой областях. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
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