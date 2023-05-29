0
0
45
НОВОСТИ

В Киеве, Винницкой, Житомирской и Львовской областях слышны взрывы, в Киеве пожар

09:05 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серия взрывов была слышна в ночь на понедельник в Винницкой, Житомирской и Львовской областях, в Киеве после нескольких разрывов возник пожар. Об этом сообщили украинские СМИ.

В столице взрывы прогремели в четырех районах. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе возник пожар.

Согласно данным украинских СМИ, ранее взрывы были слышны в Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Хмельницкой областях. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 29.05.2023
Байден сообщил, что двухпартийное соглашение по потолку госдолга США достигнуто
0
19
09:00 29.05.2023
Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции
0
69
23:10 28.05.2023
Глава ВИС Турции объявил предварительные итоги президентских выборов
0
630
21:05 28.05.2023
На выборах президента Турции подсчитаны почти все голоса. Эрдоган впереди
0
661
20:52 28.05.2023
Эрдоган: Наша нация сделала выбор и снова наделила нас полномочиями руководить страной еще пять лет
0
710
19:50 28.05.2023
По данным ВИС Турции на выборах президента пока лидирует Эрдоган
0
685
18:00 28.05.2023
Военные США посылают свою полицию на вокзал в Нюрнберге в помощь местным коллегам
0
937
17:40 28.05.2023
На президентских выборах в Турции начался подсчет голосов
0
795
17:20 28.05.2023
Глава РЖД считает, что строить ВСМ сейчас «самое время»
0
883
15:00 28.05.2023
Украине придется снизить ожидания по поводу возможностей F16 - СМИ
0
1025

Возврат к списку