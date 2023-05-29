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Южная Корея не стала возражать против захода японского эсминца под нежелательным флагом

10:00 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетный эсминец ВМС Японии «Хамагири» прибыл в понедельник в южнокорейский порт Пусан под военно-морским флагом с изображением восходящего солнца, который Сеул с 2018 года просил не демонстрировать в водах страны как один из символов прежнего агрессивного милитаризма Токио. Однако в этот раз власти Южной Кореи не высказали возражений, сообщило информационное агентство Киодо.

Администрация нынешнего президента страны Юн Сок Ёля, отмечает агентство, настроена на усиление оборонного сотрудничества с США и Японией и воспринимает демонстрацию флага как простое соблюдение процедур, принятых на международном уровне.

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